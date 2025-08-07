Ричмонд
В Альшеевском районе Башкирии загорелся сухостой

Всего с начала 2025 года сухая трава горела более 300 раз.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии нет действующих лесных пожаров, однако в Альшеевском районе пришлось тушить загорание сухой растительности, сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.

По данным ведомства, с начала года в республике зафиксировали 13 случаев лесных пожаров, которые охватили более 27 гектаров территории. Параллельно было зарегистрировано 312 возгораний сухой травы на площади более 1200 гектаров.

