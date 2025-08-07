В Альшеевском районе Башкирии загорелся сухостой

В Башкирии нет действующих лесных пожаров, однако в Альшеевском районе пришлось тушить загорание сухой растительности, сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.
По данным ведомства, с начала года в республике зафиксировали 13 случаев лесных пожаров, которые охватили более 27 гектаров территории. Параллельно было зарегистрировано 312 возгораний сухой травы на площади более 1200 гектаров.
