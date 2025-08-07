В Иркутске две женщины оформляли прописки для более 150 иностранцев

— В свою очередь 72-летняя жительница Иркутска регистрировала мигрантов на своей жилплощади, хотя знала, что они там проживать не будут. Также пенсионерка заключала и подписывала фиктивные договоры с иностранцами, и отправляла уведомления в полицию, — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.