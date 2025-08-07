В Иркутске две женщины оформляли прописки для более 150 иностранцев

В Иркутске две женщины подозреваются в организации незаконного проживания в России более 150 иностранцев. Как сообщили КП-Иркутск в полиции региона, 43-летняя иностранка сказала соотечественников, у которых истекал срок временного пребывания в РФ. За вознаграждение она предлагала им фиктивные гражданско-правовые договоры и регистрацию по месту пребывания.
— В свою очередь 72-летняя жительница Иркутска регистрировала мигрантов на своей жилплощади, хотя знала, что они там проживать не будут. Также пенсионерка заключала и подписывала фиктивные договоры с иностранцами, и отправляла уведомления в полицию, — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.
«Администратор» незаконной деятельности уже попадала в поле зрения миграционных органов, потому что сама не проживала по месту своей регистрации.
Сейчас следствие установило более 160 фальшивых уведомлений о фиктивных сделках и свыше 300 случаев фиктивной регистрации иностранцев. В ходе обыска в квартире у подозреваемой изъяли улики для расследования. Следователи завели уголовное дело. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.