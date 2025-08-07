МИД рассказал подробности гибели белоруски в Бурятии

По информации МИД, пятеро белорусских туристов сплавлялись по реке. В том числе, в лодке была супружеская пара.
Женщина выпала за борт, супруг попытался спасти ее, прыгнув в воду, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Мужчина самостоятельно выбрался на берег.
Остальные белорусские туристы не пострадали, в настоящее время они находятся под наблюдением спасателей.
Российское министерство по чрезвычайным ситуациям планирует в ближайшие 36 часов провести эвакуацию группы белорусских туристов.
Белорусское внешнеполитическое ведомство и посольство в Москве поддерживают постоянный контакт с российскими властями в Бурятии, а также со спасателями.
Министерство выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей. Вся возможная консульская помощь будет оказана.