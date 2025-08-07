Самарский суд перенёс заседание по делу Виктора Кудряшова на 8 августа

Ранее мы писали, что Октябрьский районный суд Самары признал бывшего главу Минтранса области Ивана Пивкина виновным в злоупотреблении должностным положением. Ему назначен штраф в 480 тысяч рублей и трёхлетний запрет на руководящие должности.