Самарский суд перенёс заседание по делу Виктора Кудряшова на 8 августа

Вчера, 6 августа 2025 года, Самарский областной суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ареста Виктора Кудряшова, бывшего первого вице-губернатора и председателя правительства региона. Решение принято не было, заседание перенесли на 8 августа.
Кудряшов проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что преступление совершено организованной группой из корыстных и личных интересов. В результате наступили тяжкие последствия.
Ранее мы писали, что Октябрьский районный суд Самары признал бывшего главу Минтранса области Ивана Пивкина виновным в злоупотреблении должностным положением. Ему назначен штраф в 480 тысяч рублей и трёхлетний запрет на руководящие должности.