Бассейн закрыли после двух смертей в Актобе

«Я подписала расписку о неразглашении, поэтому по уголовному делу ничего не могу говорить. Могу только лично предполагать, что, возможно, могли быть проблемы с сердцем, хотя оба мужчины молодые. Мужчина, которому 27 лет, он у нас занимался, если не ошибаюсь в седьмой или в восьмой раз, персонального тренера у него не было. Тот мужчина, которому 38 лет, был не один, все все видели. У нас по всему периметру установлены видеокамеры, и на воде, и в помещениях, и на входе, на улице. Все видеоматериалы мы передали полиции. Мы заинтересованы тоже, чтобы установили причину их смерти», — заявила руководитель бассейна Гульжанат Молдашовна.