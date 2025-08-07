Бассейн закрыли после двух смертей в Актобе

«После двух трагедий бассейн пока не работает, на двери надпись “закрыт по техническим причинам”. Сразу два несчастных случая со смертельным исходом с разницей в несколько дней произошли в актюбинском частном бассейне “Посейдон”, — говорится в сообщении.
Первый случай произошел на прошлой неделе: погиб 27-летний мужчина, который пришел поплавать. Причины его смерти пока устанавливаются.
«По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека”. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования также будет дана оценка соблюдению правил безопасности со стороны администрации объекта», — сообщили в департаменте полиции.
Второй трагический случай произошел 5 августа — умер 38-летний посетитель. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
«Я подписала расписку о неразглашении, поэтому по уголовному делу ничего не могу говорить. Могу только лично предполагать, что, возможно, могли быть проблемы с сердцем, хотя оба мужчины молодые. Мужчина, которому 27 лет, он у нас занимался, если не ошибаюсь в седьмой или в восьмой раз, персонального тренера у него не было. Тот мужчина, которому 38 лет, был не один, все все видели. У нас по всему периметру установлены видеокамеры, и на воде, и в помещениях, и на входе, на улице. Все видеоматериалы мы передали полиции. Мы заинтересованы тоже, чтобы установили причину их смерти», — заявила руководитель бассейна Гульжанат Молдашовна.