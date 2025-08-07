МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ориентировке.
По какой именно статье разыскивается Дубровский — не уточняется.
Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку, по официальным данным, добровольно.
По данным следствия, в 2016—2018 годах Дубровский включил в документацию требования, с помощью которых конкурсах на строительство и реконструкцию дорог региона выиграло АО «Южуралмост». С этой компанией руководство Челябинской области заключило 15 контрактов. Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО «Виста», владельцем контрольного пакета которого являлся Борис Дубровский. В результате бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 20 млрд рублей.
В конце октября Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов в Челябинской области, после чего материалы о возбуждении дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Дубровского были направлены на дополнительную проверку.