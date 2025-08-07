Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ориентировке.

По какой именно статье разыскивается Дубровский — не уточняется.

Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку, по официальным данным, добровольно.

В октябре 2019 года стало известно, что в отношении Дубровского Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями — по материалам проверки ФАС России о картельном сговоре в дорожном строительстве региона.

По данным следствия, в 2016—2018 годах Дубровский включил в документацию требования, с помощью которых конкурсах на строительство и реконструкцию дорог региона выиграло АО «Южуралмост». С этой компанией руководство Челябинской области заключило 15 контрактов. Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО «Виста», владельцем контрольного пакета которого являлся Борис Дубровский. В результате бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 20 млрд рублей.

В конце октября Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов в Челябинской области, после чего материалы о возбуждении дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Дубровского были направлены на дополнительную проверку.