МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

В конце октября Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов в Челябинской области, после чего материалы о возбуждении дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Дубровского были направлены на дополнительную проверку.