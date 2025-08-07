Ричмонд
Студент из Африки жил в Петербурге на деньги обманутых пенсионерок

Студента-дропа из Африки задержали за обман пожилой петербурженки.

Молодой человек из Африки приехал учиться в вузе Петербурга, а на жизнь зарабатывал обманом пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

5 августа полиция задержала 24-летнего студента из Африки, подозреваемого в участии в мошеннической схеме. По данным следствия, аферисты в течение трех дней звонили 79-летней жительнице Калининского района, убеждая ее «декларировать» сбережения.

— Доверчивая пенсионерка передала курьеру 285 тысяч рублей, — уточнили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе оперативных мероприятий полиция вышла на подозреваемого, который был задержан у дома на бульваре Красных Зорь. Следствие проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.