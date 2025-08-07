Ричмонд
С начала года у калининградцев изъяли 315 единиц оружия

Все владельцы нарушили законодательство.

Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

У калининградцев с начала года изъято 315 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Всего провели 1882 проверки условий хранения оружия, выявили 354 нарушения, у нарушителей и изъяли «стволы» и более 90 тысяч боеприпасов. Более того, с начала года росгвардейцы выявили 6 фактов утраты гражданского оружия. Их владельцев привлекли к ответственности.

«Нередко причиной утрат оружия становится несоблюдение владельцами условий его хранения и ношения. Например, оставление оружия и патронов в салонах автомобилей, кафе, во время охоты, а также хранение оружия вне сейфа», — отметили специалисты.

Напомним, если вы — законный владелец оружия, то и оно, и патроны должны храниться в запирающихся на замок сейфах, что исключает доступ посторонних лиц.