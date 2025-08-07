С начала года у калининградцев изъяли 315 единиц оружия

Всего провели 1882 проверки условий хранения оружия, выявили 354 нарушения, у нарушителей и изъяли «стволы» и более 90 тысяч боеприпасов. Более того, с начала года росгвардейцы выявили 6 фактов утраты гражданского оружия. Их владельцев привлекли к ответственности.