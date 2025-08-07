Ричмонд
В Петербурге пациент подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре

В Петербурге полиция проводит проверку после драки пациента и врача.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пациент травмпункта в Приморском районе Санкт-Петербурга подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре из-за отсутствия паспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в среду в полицию Приморского района поступили сообщения о конфликте между 27-летним пациентом и 39-летним врачом в травмпункте поликлиники на Камышовой улице, 50.

«Прибывшим на место происшествия полицейским установлено, что около 15.30 пациент обратился за медицинской помощью, поскольку он не предоставил документов, удостоверяющих личность, врач отказал ему в осмотре. Между сторонами произошел словесный конфликт, переросший во взаимную потасовку», — рассказали в ГУМВД.

Оба участника драки подали заявления в полицию, по факту инцидента проводится проверка, добавили в региональном главке.