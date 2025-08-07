Газовщики, которых обвиняют во взрыве газа в доме Стерлитамака, не признали вину

Как установили следователи, в июле прошлого года работники аварийной службы прибыли по вызову в дом на улице Артема, где обнаружили утечку газа. Вместо того чтобы вызвать специализированную бригаду, они решили устранить проблему самостоятельно. При этом грубо нарушили технику безопасности и не отключили электричество в загазованном помещении.