Газовщики, которых обвиняют во взрыве газа в доме Стерлитамака, не признали вину

Двое сотрудников газовой службы Стерлитамака предстали перед судом за халатность, приведшую к трагедии. По версии следствия, именно их действия стали причиной взрыва в жилом доме, в результате которого погиб человек и пострадали трое.
Как установили следователи, в июле прошлого года работники аварийной службы прибыли по вызову в дом на улице Артема, где обнаружили утечку газа. Вместо того чтобы вызвать специализированную бригаду, они решили устранить проблему самостоятельно. При этом грубо нарушили технику безопасности и не отключили электричество в загазованном помещении.
Роковой ошибкой стало использование электроподжига плиты одним из слесарей. Искра спровоцировала взрыв газовоздушной смеси. Известно, что в результате травмы получили семь человек, трое из них — тяжелые, еще одна женщина погибла. Общий материальный ущерб превысил 14 миллионов рублей.
Несмотря на доказательства, обвиняемые отказываются признавать свою вину. Теперь их судьбу предстоит решить суду.
