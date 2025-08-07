Ричмонд
На трассе под Владивостоком разбросаны саморезы

Уже пострадало на трассе шесть большегрузов.

Источник: PrimaMedia.ru

Под Владивостоком неизвестные усеяли трассу саморезами и перекрыли путь железобетонными плитами. Мотивы совершенного пока остаются загадкой, известно лишь о пострадавших транспортных средствах.

Дорожное полотно около села Раковка обильно усыпано кровельными саморезами, а проезд перекрыт железобетонными плитами.

В ловушку попали шесть большегрузных автомобилей, техника получила повреждения, движение осложнено.

Личности виновных и причины их поступка пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.