На трассе под Владивостоком разбросаны саморезы

Под Владивостоком неизвестные усеяли трассу саморезами и перекрыли путь железобетонными плитами. Мотивы совершенного пока остаются загадкой, известно лишь о пострадавших транспортных средствах.
Дорожное полотно около села Раковка обильно усыпано кровельными саморезами, а проезд перекрыт железобетонными плитами.
В ловушку попали шесть большегрузных автомобилей, техника получила повреждения, движение осложнено.
Личности виновных и причины их поступка пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.