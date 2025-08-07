Ричмонд
В Зиме мошенники похитили у инвалида почти 900 тысяч рублей

Сумма поступила на счёт местного жителя, который оформил и передал карту своему знакомому.

Источник: Freepik

В Зиме суд взыскал почти 900 тысяч рублей с местного жителя, на счёт которого поступили средства, украденные у инвалида из Кировской области. Суд признал это неосновательным обогащением и обязал вернуть деньги пострадавшему, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службы судов общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.

Как установлено в суде, средства были переведены на счёт жителя Зимы. Тот пояснил, что открыл карту по просьбе приятеля, передал ему реквизиты и более не распоряжался ею. Позже банковская карта была продана.

Суд пришёл к выводу, что даже в случае передачи карты третьим лицам, владелец счёта несёт ответственность за полученные средства, если они поступили незаконно. На основании этого с ответчика взыскали почти 900 тысяч рублей и более 20 тысяч рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Иркутске псевдоработники школы похитили у матери девятиклассницы 450 тысяч рублей. Аферисты запугали подростка уголовным преследованием за разглашение деталей диалога.