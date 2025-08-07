В Зиме мошенники похитили у инвалида почти 900 тысяч рублей

Суд пришёл к выводу, что даже в случае передачи карты третьим лицам, владелец счёта несёт ответственность за полученные средства, если они поступили незаконно. На основании этого с ответчика взыскали почти 900 тысяч рублей и более 20 тысяч рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу.