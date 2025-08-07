МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Экс-чиновник разыскивается по статье УК.
Дубровский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области указом президента в 2014 году. 14 сентября он был избран губернатором региона, а в марте 2019 года подал в отставку.
В феврале этого года полиция задержала сына экс-губернатора региона — Александра Дубровского. На тот момент детали уголовного дела и положение задержанного не разглашались.
Дубровский, по информации из сервиса проверки контрагентов, был основателем ООО «Галерея камня», которое прекратило свою деятельность в 2024 году. Компания занималась оптовой торговлей.
Кроме того, он был учредителем ООО «Энергостройкомплект» и ООО «Песчано-гравийный карьер», а также владел ООО «Бобровский кварцитовый карьер». Помимо этого, сын экс-главы региона учредил ООО «Кварц-Т».