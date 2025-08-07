Пьяный пассажир отстранён от полёта в аэропорту Калининграда

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.