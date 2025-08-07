Ричмонд
Пьяный пассажир отстранён от полёта в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого пассажира, планировавшего вылет в Москву.

Источник: Kaliningradnews

Инцидент произошёл на первом этаже аэровокзального комплекса, когда 30-летний житель Курской области прибыл для регистрации на рейс «Калининград — Москва». По данным полиции, у мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения: шаткая походка, невнятная речь и резкий запах алкоголя.

Представители авиакомпании приняли решение не допускать пассажира к полёту. Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка ЛОП на воздушном транспорте доставили нарушителя в дежурную часть.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.