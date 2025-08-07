Гражданин Украины обещал покупателям из Молдовы люксовые авто из США, а потом их «кидал»: Мошенник присвоил себе более миллиона леев

Правоохранители при поддержке бойцов спецподразделения Fulger задокументировали преступную деятельность 37-летнего гражданина Украины. Под предлогом организации импорта и таможенного оформления автомобилей, приобретённых на аукционах в США, он присвоил более 1 000 000 леев.
Мужчина, имея зарегистрированную компанию в Украине, размещал объявления об импорте автомобилей класса люкс, якобы купленных на американских аукционах, и получал предоплаты за их покупку и транспортировку. Однако машины так и не доставлялись заказчикам.
После того как он обманул несколько жертв, мужчина скрылся в Республике Молдова, где открыл новую фирму с аналогичной деятельностью и продолжил противоправные действия.
Правоохранительные органы обеих стран возбудили уголовные дела по факту хищения денежных средств путём обмана. Согласно закону, правоохранительные органы Молдовы и Украины создали совместную следственную группу. В ходе расследования были проведены 13 обысков на территории обеих стран.
Подозреваемый был задержан на территории Молдовы. В ходе обысков были изъяты два автомобиля класса люкс, документы, денежные средства и другие улики.
Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
