В Башкирии мошенники рассылают фейковые письма от имени МЧС

В Башкирии появились аферисты, которые рассылают поддельные письма в госучреждения. От имени МЧС республики они распространяют ложную информацию о возможных наводнениях из-за сильных дождей. В региональном ведомстве уже опровергли эти данные, подтвердив, что документ является фальшивкой.
Спасатели настоятельно рекомендуют перепроверять любые тревожные сообщения, якобы поступающие от официальных структур.
— Если вам звонят или присылают письмо с подозрительными предупреждениями, обязательно уточните информацию напрямую в ведомстве, — советуют в МЧС. Контакты для проверки указаны на официальном сайте министерства.
