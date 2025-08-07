Ричмонд
В Башкирии мошенники рассылают фейковые письма от имени МЧС

Мошенники рассылают фальшивые предупреждения от имени МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии появились аферисты, которые рассылают поддельные письма в госучреждения. От имени МЧС республики они распространяют ложную информацию о возможных наводнениях из-за сильных дождей. В региональном ведомстве уже опровергли эти данные, подтвердив, что документ является фальшивкой.

Спасатели настоятельно рекомендуют перепроверять любые тревожные сообщения, якобы поступающие от официальных структур.

— Если вам звонят или присылают письмо с подозрительными предупреждениями, обязательно уточните информацию напрямую в ведомстве, — советуют в МЧС. Контакты для проверки указаны на официальном сайте министерства.

