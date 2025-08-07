Ричмонд
«Ехал с женой и детьми». Житель Австрии под наркотиками задержан на границе Беларуси

Житель Австрии может сесть на семь лет, привезя в Беларусь запрещенную сигарету.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси задержали иностранца, который хотел въехать в страну находясь под воздействием наркотика и с везя с собой «дозу». Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел в погранпункте «Брест» в конце июля. Пограничники остановили автомобиль, в котором семья из Австрии у ехала через Польш в Беларусь. Служебная собака среагировала на водителя авто, с которым также ехали жена и дети.

В кармане 46-летнего иностранца обнаружили сигарету с опасным растительным веществом. Кроме того, медосвидетельствование показало, наличие в организме задержанного этого наркотика. Эксперт установил, что изъятая сигарета содержит 0,56 грамма запрещенного растительного вещества.

Известно, что жителя Австрии еще в 2021 году задерживали в Германии за аналогичное преступление. В Беларуси фигуранта будут судить за незаконное перемещение через границу и хранение наркотических средств, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Также жительница Могилева пойдет под суд, сделав массажи на 150 тысяч рублей.

И мы писали, что в Бурятии белорусская туристка погибла, упав в реку во время сплава.