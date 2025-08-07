Самолет Москва — Сочи сел в Астрахани из-за срабатывания сигнализации на борту

Самолет, следовавший рейсом из московского аэропорта Внуково в Калининград, 19 июля совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ системы кондиционирования. Пострадавших в результате происшествия нет, после посадки воздушное судно было отбуксировано на стоянку.