Самолет Москва — Сочи сел в Астрахани из-за срабатывания сигнализации на борту

«Экипаж принял решение об уходе на запасном аэродроме и благополучно приземлился в Астрахани», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По данным авиакомпании, сработавшая сигнализация не позволяла безопасно продолжить полет судна. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стали следы задымления в одном из багажных отсеков, их выявили в результате осмотра борта в аэропорту Астрахани.
В авиакомпании добавили, что в настоящее время для отправки пассажиров в Сочи готовится резервный самолет.
Самолет, следовавший рейсом из московского аэропорта Внуково в Калининград, 19 июля совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ системы кондиционирования. Пострадавших в результате происшествия нет, после посадки воздушное судно было отбуксировано на стоянку.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.