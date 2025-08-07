Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Москва — Сочи сел в Астрахани из-за срабатывания сигнализации на борту

Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские аваилинии», следовавший по направлению Москва — Сочи, после срабатывания сигнализации решил уйти на запасной аэродром. Воздушное судно благополучно приземлилось в Астрахани. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж принял решение об уходе на запасном аэродроме и благополучно приземлился в Астрахани», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По данным авиакомпании, сработавшая сигнализация не позволяла безопасно продолжить полет судна. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стали следы задымления в одном из багажных отсеков, их выявили в результате осмотра борта в аэропорту Астрахани.

В авиакомпании добавили, что в настоящее время для отправки пассажиров в Сочи готовится резервный самолет.

Самолет, следовавший рейсом из московского аэропорта Внуково в Калининград, 19 июля совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ системы кондиционирования. Пострадавших в результате происшествия нет, после посадки воздушное судно было отбуксировано на стоянку.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.