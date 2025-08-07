Пьяный нижегородец попытался угнать машину скорой помощи в Первомайске

60-летний угонщик-рецидивист из Первомайска хотел приехать на свидание за рулем машины скорой помощи, но его задержали. Об инциденте рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Нетрезвый житель Первомайска решил угнать машину скорой помощи после того, как заметил, что ее водитель отвлекся и оставил ключи в замке зажигания. 60-летний мужчина хотел удивить возлюбленную необычным авто и поехал на нем на свидание.
Медики быстро обнаружили пропажу и злоумышленника оперативно задержали полицейские. Пьяный мужчина ранее уже был лишен водительских прав.
Возбуждены уголовные дела по фактам угона и вождения в нетрезвом виде. Автомобиль возвратили в больницу, а преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что молодой человек угнал трактор в Шатковском районе.