Жителя Перми дважды осудили за оскорбления мужчины в мессенджере

Жителя Перми дважды осудили за оскорбления мужчины в сообщениях в мессенджере, рассказывает краевое ГУФССП.
По данным ведомства, инцидент произошёл во время конфликта жителя Свердловского района и его оппонента в Сети. Пермяк не сдерживал себя и оскорблял противника в сообщениях, высказывая своё мнение о личности второго мужчины. Из-за посланий пострадавший начал сильно переживать: у него нарушился сон и появился хронический невроз. Кроме того, из-за стресса у оскорблённого обострились соматические болезни.
Случаи оскорблений со стороны жителя Перми были зафиксированы дважды — оба раза его привлекли к административной ответственности. Пострадавший также подал в суд два иска, чтобы взыскать компенсацию за моральный вред из-за оскорблений в тексте.
«Суд рассмотрел оба заявления и не нашёл обстоятельств, которые бы препятствовали обязать ответчика компенсировать заявителю нравственные страдания. За каждый из эпизодов гражданина обязали выплатить по 35 тыс. рублей», — рассказывает ГУФССП по Пермскому краю.
Два исполнительных листа поступили в отдел судебных приставов Свердловского района. Должника предупредили о производствах и арестовали его банковские счета. Все деньги были перечислены обиженному мужчине.