Жителя Перми дважды осудили за оскорбления мужчины в мессенджере

По данным ведомства, инцидент произошёл во время конфликта жителя Свердловского района и его оппонента в Сети. Пермяк не сдерживал себя и оскорблял противника в сообщениях, высказывая своё мнение о личности второго мужчины. Из-за посланий пострадавший начал сильно переживать: у него нарушился сон и появился хронический невроз. Кроме того, из-за стресса у оскорблённого обострились соматические болезни.