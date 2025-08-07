Задержаны семь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область

В связи с восстановительными работами задерживаются рейсы № 289 Екатеринбург — Анапа, № 11 Москва — Анапа, № 121 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 473 Смоленск — Симферополь, № 97 Москва — Симферополь, № 507 Ижевск — Новороссийск и № 255 Сосногорск — Анапа.
Движение составов временно осуществляется с помощью тепловозной тяги. Максимальное время отставания от графика — до трех часов.
UPD: в РЖД сообщили, что специалисты восстановили контактную сеть — движение поездов осуществляется в штатном режиме, задерживающиеся составы в введены в график.