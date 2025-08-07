Задержаны семь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область

Сегодня в 5:12 из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае на перегоне между станциями Величковка и Ангелинская вышла из строя контактная сеть. Авария привела к задержке семи пассажирских поездов, маршрут которых проходит через Воронежскую область. Это следует из сообщения пресс-службы РЖД.