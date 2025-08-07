СКР начал проверку по случаю с утонувшей 12-летней девочкой в Уфе

«На место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции и экстренными службами. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — сообщили в пресс-службе Следкома по РБ.