СКР начал проверку по случаю с утонувшей 12-летней девочкой в Уфе

СКР в Башкирии начал доследственную проверку по случаю с утонувшей 12-летней девочкой в Уфе.
По предварительным данным, вечером 6 августа школьница вместе со своими друзьями купалась на необорудованном пляже на реке Белой в районе Мелькомбината. Заплыв на глубину, ребенок ушел под воду. Тело без признаков жизни обнаружили водолазы сегодня, 7 августа.
«На место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции и экстренными службами. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — сообщили в пресс-службе Следкома по РБ.