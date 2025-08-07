Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани задержан 39-летний местный житель за сбыт более 11 кг мефедрона

39-летнего жителя Сызрани задержали за попытку сбыта свыше 11 кг мефедрона.

В Сызрани задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в попытке сбыта более 11 килограммов мефедрона. По данным ГУ МВД по Самарской области, мужчина арендовал ангар, где хранил оборудование для производства синтетических наркотиков и готовое к упаковке вещество.

В ходе обыска при участии бойцов СОБР «Омега» были обнаружены лабораторная техника, кристаллы, порошки и емкости с жидкостями. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.