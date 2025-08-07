В Сызрани задержан 39-летний местный житель за сбыт более 11 кг мефедрона

В Сызрани задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в попытке сбыта более 11 килограммов мефедрона. По данным ГУ МВД по Самарской области, мужчина арендовал ангар, где хранил оборудование для производства синтетических наркотиков и готовое к упаковке вещество.
В ходе обыска при участии бойцов СОБР «Омега» были обнаружены лабораторная техника, кристаллы, порошки и емкости с жидкостями. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.