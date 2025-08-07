Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг — РИА Новости. Детский лагерь «Черемушки» в Челябинской области временно закрыли после того, как более 20 детей пожаловались на тошноту и боль в животе, Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Источник: © РИА Новости

Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в день заезда в лагерь обнаружены симптомы заболевания у одного ребенка, позже с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие дети. Органами прокуратуры организована проверка в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией отдыхающих детей.

По данным управления Роспотребнадзора, в день заезда за медпомощью обратился ребенок с жалобами на тошноту, в последующие два дня за медицинской помощью обратился еще 21 ребенок.

«В рамках эпидемиологического расследования сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных испытаний. Деятельность детского лагеря временно приостановлена», — говорится в сообщении.

В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция, уточняется в сообщении.

По состоянию на 4 августа, новых случаев не зарегистрировано, ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.