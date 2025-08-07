В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту

Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в день заезда в лагерь обнаружены симптомы заболевания у одного ребенка, позже с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие дети. Органами прокуратуры организована проверка в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией отдыхающих детей.