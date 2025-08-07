В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту

Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в день заезда в лагерь обнаружены симптомы заболевания у одного ребенка, позже с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие дети. Органами прокуратуры организована проверка в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией отдыхающих детей.
По данным управления Роспотребнадзора, в день заезда за медпомощью обратился ребенок с жалобами на тошноту, в последующие два дня за медицинской помощью обратился еще 21 ребенок.
«В рамках эпидемиологического расследования сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных испытаний. Деятельность детского лагеря временно приостановлена», — говорится в сообщении.
В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция, уточняется в сообщении.
По состоянию на 4 августа, новых случаев не зарегистрировано, ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.