В Молдове пропал подросток: Его не могут найти уже вторые сутки

5 августа примерно в 20.00, парень вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторат полиции Кагульского района просит граждан помочь найти несовершеннолетнего жителя Кагульского района. 5 августа примерно в 20.00, парень вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего:

рост: примерно 1,69 м;

голубые глаза;

тёмно-русые волосы;

был одет в серую футболку и зелёные шорты.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по номерам 112 или 079−984−076.

