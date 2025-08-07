В Молдове пропал подросток: Его не могут найти уже вторые сутки

Инспекторат полиции Кагульского района просит граждан помочь найти несовершеннолетнего жителя Кагульского района. 5 августа примерно в 20.00, парень вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего:
рост: примерно 1,69 м;
голубые глаза;
тёмно-русые волосы;
был одет в серую футболку и зелёные шорты.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по номерам 112 или 079−984−076.
