В Волгограде автомобиль сбил подростка на электросамокате во дворе дома

В Волгограде 6 августа в Центральном районе произошел инцидент, в котором пострадал 16-летний подросток. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа», двигаясь по территории двора дома № 43Б по улице Пархоменко, сбил юношу на электросамокате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.