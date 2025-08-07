Ричмонд
В Волгограде автомобиль сбил подростка на электросамокате во дворе дома

Подросток на самокате попал в ДТП под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 6 августа в Центральном районе произошел инцидент, в котором пострадал 16-летний подросток. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа», двигаясь по территории двора дома № 43Б по улице Пархоменко, сбил юношу на электросамокате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Подростка оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить степень вины каждого из участников ДТП.