В Уфе расследуют гибель 12-летней девочки на реке Белой

В Уфе следователи начали проверку по факту гибели 12-летней девочки. По предварительной информации, 6 августа вечером подросток купалась с друзьями в запрещенном месте на необорудованном участке реки Белой возле Мелькомбината и погибла.
Как стало известно, девочка отплыла слишком далеко от берега и начала тонуть. Спасатели обнаружили ее тело на следующий день на трехметровой глубине в 50 метрах от берега.
Сейчас СУ СКР по Башкирии детально изучает обстоятельства случившегося. Следователи осматривают территорию, опрашивают свидетелей, также им предстоит выяснить, почему дети оказались в опасной зоне и что привело к трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.