Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе расследуют гибель 12-летней девочки на реке Белой

Следователи Уфы начали проверку по факту гибели 12-летней школьницы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе следователи начали проверку по факту гибели 12-летней девочки. По предварительной информации, 6 августа вечером подросток купалась с друзьями в запрещенном месте на необорудованном участке реки Белой возле Мелькомбината и погибла.

Как стало известно, девочка отплыла слишком далеко от берега и начала тонуть. Спасатели обнаружили ее тело на следующий день на трехметровой глубине в 50 метрах от берега.

Сейчас СУ СКР по Башкирии детально изучает обстоятельства случившегося. Следователи осматривают территорию, опрашивают свидетелей, также им предстоит выяснить, почему дети оказались в опасной зоне и что привело к трагедии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.