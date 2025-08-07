Экс-главу Челябинской области объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.
Дубровский руководил Челябинской областью с 2014 по 2019 год. Его уход с поста сопровождался крупным скандалом: как пишет URA.RU, экс-губернатора заподозрили в организации «дорожного картеля». Федеральная антимонопольная служба выявила «дорожный сговор» бывшего губернатора с крупными подрядчиками, что, по мнению ведомства, исключало из участия в торгах малые компании из-за чрезмерно крупных лотов.