Трех прикамцев будут судить за кражу нефтепродуктов

Обвинение предъявлено троим участникам организованной группы — местным жителям 1974, 1982 и 1987 годов рождения, двое из которых — родные братья, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что прошлым летом прикамцы для хищения горючей жидкости купили необходимое оборудование и совершили несанкционированную врезку в нефтемагистраль вблизи поселка Горный. Потом фигуранты периодически приезжали по ночам на точку незаконного подключения и похищали «черное золото», сливая продукцию в специализированную автотехнику, взятую в аренду. Так сообщники в четыре захода успели украсть в общей сложности 49 тонн нефти стоимостью 2 425 000 рублей.
Тайную врезку обнаружили и ликвидировали сотрудники предприятия, которое обеспечивает работу магистрального нефтепровода, а предполагаемых виновников установили и задержали полицейские.
Злоумышленники находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд.