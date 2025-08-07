Трех прикамцев будут судить за кражу нефтепродуктов

Установлено, что прошлым летом прикамцы для хищения горючей жидкости купили необходимое оборудование и совершили несанкционированную врезку в нефтемагистраль вблизи поселка Горный. Потом фигуранты периодически приезжали по ночам на точку незаконного подключения и похищали «черное золото», сливая продукцию в специализированную автотехнику, взятую в аренду. Так сообщники в четыре захода успели украсть в общей сложности 49 тонн нефти стоимостью 2 425 000 рублей.