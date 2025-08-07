Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 43 украинских дрона над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 7 июля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 6:20 до 10:35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что 18 украинских беспилотников были ликвидированы над Крымом, один дрон — над территорией Калужской области, 22 БПЛА — над Брянской областью и два — над Смоленской областью.

Ранее в этот день сообщалось, что силы ПВО сбили 82 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Отмечалось, что перехват целей происходил с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше