Силы ПВО уничтожили 43 украинских дрона над регионами РФ

«С 6:20 до 10:35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.
Там добавили, что 18 украинских беспилотников были ликвидированы над Крымом, один дрон — над территорией Калужской области, 22 БПЛА — над Брянской областью и два — над Смоленской областью.
Ранее в этот день сообщалось, что силы ПВО сбили 82 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Отмечалось, что перехват целей происходил с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше