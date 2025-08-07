Самолёт Москва — Сочи подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Москвы в Сочи, подал сигнал бедствия (код 7700) и экстренно приземлился в Астрахани. Согласно сообщению авиаперевозчика, на борту сработала сигнализация, не позволявшая продолжать полёт, и командир экипажа принял решение о посадке в запасном аэропорту, передает ИА KrasnodarMedia.
«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Инцидент начался во время полёта: по данным сервиса Flightradar, скорость самолёта составляла около 280 км/ч, что является аномально низким значением для высоты 10 тысяч метров. Однако, как уточняется, показания с сервиса могут отображаться с ошибками.
После передачи сигнала бедствия МЧС направило спасателей в аэропорты Сочи и Ставрополя на случай аварийной посадки. В момент инцидента за перемещением самолета в онлайн-режиме следили более 32 тысяч человек.
