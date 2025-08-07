Ричмонд
Самарские приставы прикрыли незаконную автомойку

Женщина обустроила ее на нелегально занятой территории.

Женщина обустроила ее на нелегально занятой территории. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Жительница регионального центра организовала автомойку на части участка, который находится в федеральной собственности. Суд обязал ее освободить землю и убрать постройки. Позже материалы передали самарским приставам.

Правоохранители взыскали исполнительский сбор и запретили нарушительнице покидать Россию. После этого она привела территорию в порядок.

Ранее скрывавшийся от сотрудников ФССП самарец стал фигурантом уголовного дела.

