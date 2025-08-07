Самарские приставы прикрыли незаконную автомойку

Женщина обустроила ее на нелегально занятой территории. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.
Жительница регионального центра организовала автомойку на части участка, который находится в федеральной собственности. Суд обязал ее освободить землю и убрать постройки. Позже материалы передали самарским приставам.
Правоохранители взыскали исполнительский сбор и запретили нарушительнице покидать Россию. После этого она привела территорию в порядок.
Ранее скрывавшийся от сотрудников ФССП самарец стал фигурантом уголовного дела.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.