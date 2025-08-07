В результате ДТП погибли 27 новосибирцев в июле

Особо тяжёлое ДТП произошло 16 июля в Краснозёрском районе: столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, семь скончались — двое в медицинском учреждении. Один погибший был деблокирован спасателями с применением бензореза. Пострадавшие переданы бригадам скорой помощи.