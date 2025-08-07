В результате ДТП погибли 27 новосибирцев в июле

Особо тяжёлое ДТП произошло 16 июля в Краснозёрском районе, где столкнулись две легковушки.
В июле в Новосибирской области зарегистрировано 225 ДТП. В результате аварий погибли 27 человек, пострадали 269, о чем сообщили в МЧС региона.
Спасатели МЧС России оказали помощь 269 пострадавшим и извлекли троих людей из автомобилей.
Основными причинами ДТП стали нарушение правил дорожного движения, ухудшение видимости в тёмное время суток, неблагоприятные погодные условия и увеличение транспортного потока в летний период.
Особо тяжёлое ДТП произошло 16 июля в Краснозёрском районе: столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, семь скончались — двое в медицинском учреждении. Один погибший был деблокирован спасателями с применением бензореза. Пострадавшие переданы бригадам скорой помощи.