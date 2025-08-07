Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате ДТП погибли 27 новосибирцев в июле

Особо тяжёлое ДТП произошло 16 июля в Краснозёрском районе, где столкнулись две легковушки.

Источник: Reuters

Особо тяжёлое ДТП произошло 16 июля в Краснозёрском районе, где столкнулись две легковушки.

В июле в Новосибирской области зарегистрировано 225 ДТП. В результате аварий погибли 27 человек, пострадали 269, о чем сообщили в МЧС региона.

Спасатели МЧС России оказали помощь 269 пострадавшим и извлекли троих людей из автомобилей.

Основными причинами ДТП стали нарушение правил дорожного движения, ухудшение видимости в тёмное время суток, неблагоприятные погодные условия и увеличение транспортного потока в летний период.

Особо тяжёлое ДТП произошло 16 июля в Краснозёрском районе: столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, семь скончались — двое в медицинском учреждении. Один погибший был деблокирован спасателями с применением бензореза. Пострадавшие переданы бригадам скорой помощи.