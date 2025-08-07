Мосгорсуд утвердил арест главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова

Апелляцию подал адвокат Алексей Михальчик 25 июля. Он просил суд назначить главреду запрет определенных действий, домашний арест или отпустить обвиняемого под залог в 3 млн руб. Тогда к жалобе прикрепили поручительства, что фигурант не скроется от следствия.