В Кишиневе автомобиль сбил пожилого человека на электросамокате и скрылся с места ДТП: Пострадавший в больнице

В Кишиневе в среду, 6 августа, произошло ДТП.
80-летний мужчина, ехавший на электросамокате, был сбит автомобилем Toyota на улице Гренобль. Водитель скрылся с места происшествия.
Пострадавший доставлен в больницу.
Полиция ведёт расследование.
