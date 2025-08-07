Ричмонд
В Кишиневе автомобиль сбил пожилого человека на электросамокате и скрылся с места ДТП: Пострадавший в больнице

Полиция ведёт расследование.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в среду, 6 августа, произошло ДТП.

80-летний мужчина, ехавший на электросамокате, был сбит автомобилем Toyota на улице Гренобль. Водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавший доставлен в больницу.

Полиция ведёт расследование.