Сработал датчик герметизации салона: самолёт вылетел из Калининграда в Москву, но на полпути вернулся в Храброво. Об этом говорится на сайте Flightradar.
Инцидент произошёл в четверг, 7 августа. Экстренную посадку совершил рейс AFL 1001 авиакомпании «Аэрофлот».
«Самолёт вернулся, сработал датчик герметизации салона. Всё хорошо, маски не выпадали, разгерметизации не было. Самолёт сел успешно. Сейчас высадили пассажиров, судно проверяют. Авиакомпания решает вопрос с вылетом», — пояснил пресс-секретарь Храброво.