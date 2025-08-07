Рецидивист из Самары получил 10 лет строгого режима за избиение матери и попытку убийства знакомой

В Самаре суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, совершившему два насильственных преступления.
Как сообщили в прокуратуре Самарской области, в январе мужчина избил свою мать в собственной квартире после ссоры, причиной которой стал алкоголь.
Спустя месяц в той же квартире он выпивал со знакомой. В ходе конфликта мужчина ударил женщину деревянным табуретом, а затем нанес ей шесть ножевых ранений.
Очевидцем нападения стала мать обвиняемого — она вызвала скорую помощь, благодаря чему пострадавшую удалось спасти.
Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство. Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
