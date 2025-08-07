Туристы предупреждали о некачественном алкоголе на сочинском рынке задолго до ЧП

Как известно, на днях в Сочи произошло трагическое происшествие — три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на Казачьем рынке в микрорайоне Блиново. По данным МВД, смерть наступила после употребления домашнего алкогольного напитка. В социальных сетях сообщают, что количество жертв может достигать восьми человек, но официально это не подтверждено пока еще. А между тем туристы и раньше предупреждали о сомнительных качествах продающегося здесь якобы домашнего алкоголя — они оставляли отзывы к этой локации в сервисе ЯндексКарты, сообщает ИА KrasnodarMedia.