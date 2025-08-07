Туристы предупреждали о некачественном алкоголе на сочинском рынке задолго до ЧП

Как известно, на днях в Сочи произошло трагическое происшествие — три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на Казачьем рынке в микрорайоне Блиново. По данным МВД, смерть наступила после употребления домашнего алкогольного напитка. В социальных сетях сообщают, что количество жертв может достигать восьми человек, но официально это не подтверждено пока еще. А между тем туристы и раньше предупреждали о сомнительных качествах продающегося здесь якобы домашнего алкоголя — они оставляли отзывы к этой локации в сервисе ЯндексКарты, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Казачий рынок, расположенный рядом с Олимпийским парком, ранее пользовался популярностью у туристов. Однако после Олимпиады его территория значительно сократилась. Говорят, среди продавцов долгие годы работала женщина, известная продажей домашнего алкоголя. Несмотря на предыдущие проблемы с законом, до смертельных случаев дело не доходило.
В отзывах о рынке встречаются тревожные сигналы.
Одна из пользовательниц сообщила о смерти племянницы и тяжелом состоянии ее мужа после употребления купленного здесь алкоголя. Хотя общий рейтинг рынка составляет 4,2 балла, многие отзывы предупреждают об опасности покупки спиртного.
В то же время часть посетителей положительно оценивает работу это точки, но более низкого рейтинга среди рынков Сочи не найти.
Напомним, Давид Велян, координатор проекта «Трезвая Россия», выступил с официальным заявлением после трагического инцидента в Сириусе, где туристы отравились нелегальным алкоголем. Он призвал отдыхающих проявлять бдительность и полностью отказаться от приобретения сомнительных алкогольных напитков, особенно на стихийных рынках и у частных продавцов.
Велян акцентировал внимание на том, что здоровье и безопасность должны быть главными приоритетами во время отпуска. Вместо рискованных экспериментов с местными алкогольными сувенирами он рекомендовал сосредоточиться на здоровом питании, употреблении свежих фруктов и других способах укрепления организма.
Особую тревогу у координатора проекта вызывает слабый контроль за оборотом алкогольной продукции в курортных зонах. Он потребовал от правоохранительных органов усилить работу по выявлению и пресечению незаконной торговли спиртным. В настоящее время «Трезвая Россия» совместно с полицией проводит систематические рейды и проверки в местах массового отдыха туристов.