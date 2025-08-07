МВД: за полгода ликвидировано более 25 интернет-наркошопов

Важно понимать, что почти все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков несовершеннолетними, совершаются с помощью интернета. В Сети злоумышленники под предлогом быстрого и легкого заработка вовлекают подростков в преступный бизнес в роли курьеров или трафаретчиков. «Участники преступных схем вербуют школьников с помощью веерной рассылки или личных сообщений в популярных соцсетях и мессенджерах. Также преступники откликаются на публикации о поиске работы. Кураторы обещают школьникам легальность, безопасность и большой заработок. При этом, как показывает практика, продолжительность “карьеры” закладчика наркошопа — от одного дня до трех недель», — резюмировал старший инспектор.