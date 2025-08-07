Ричмонд
МВД: за полгода ликвидировано более 25 интернет-наркошопов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За полгода сотрудниками МВД пресечена деятельность более 25 интернет-наркошопов. Об этом на пресс-конференции рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УП ГУОПП МВД Роман Бардеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«За первые шесть месяцев 2025 года сотрудники МВД пресекли деятельность более 25 интернет-наркошопов, ограничили доступ почти к 80 сайтам, на которых размещалась реклама наркомаркетов», — рассказал Роман Бардеев.

Важно понимать, что почти все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков несовершеннолетними, совершаются с помощью интернета. В Сети злоумышленники под предлогом быстрого и легкого заработка вовлекают подростков в преступный бизнес в роли курьеров или трафаретчиков. «Участники преступных схем вербуют школьников с помощью веерной рассылки или личных сообщений в популярных соцсетях и мессенджерах. Также преступники откликаются на публикации о поиске работы. Кураторы обещают школьникам легальность, безопасность и большой заработок. При этом, как показывает практика, продолжительность “карьеры” закладчика наркошопа — от одного дня до трех недель», — резюмировал старший инспектор.