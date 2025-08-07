Ричмонд
Стала известна причина аварийной посадки самолета, выполнявшего рейс «Москва — Сочи»

Сегодня самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Москва — Сочи», известил о серьезном происшествии на борту.

Источник: Новая Кубань

В связи с этим в аэропортах Сочи и Ставрополя спасатели МЧС приготовились встречать судно. Подробнее об этом ранее писала «НК».

Стало известно, что на борту Airbus A321 сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. В связи с этим экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. После осмотра судна выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков. Это и стало причиной для срабатывания сигнализации. Сейчас авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения.

Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».