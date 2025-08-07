Годовалая девочка выпала из окна девятого этажа в Комсомольске

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия: из окна девятого этажа дома по улице Почтовой в микрорайоне Таёжный выпала годовалая девочка. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось — малышка скончалась на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.