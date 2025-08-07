Годовалая девочка выпала из окна девятого этажа в Комсомольске

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия: из окна девятого этажа дома по улице Почтовой в микрорайоне Таёжный выпала годовалая девочка. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось — малышка скончалась на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На месте происшествия работают следственные органы. Также туда прибыл прокурор города Андрей Ольгин для координации действий правоохранителей.
Прокуратура начала проверку. Специалисты оценят работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, контролируют ход доследственной проверки. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ведомство также проверит, соблюдались ли правила безопасности в жилом доме. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых процедур.
Специалисты вновь призывают родителей устанавливать блокираторы на окна и не оставлять малышей без присмотра.