Массовое ДТП произошло в ЗКО

«Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, авария произошла 5 августа примерно в 10:46 часов в Аксае. Водитель Toyota Land Cruiser Prado на регулируемом перекрестке по улице Кайыра Шакенова столкнулся с впереди стоящей Renault Sandero. От столкновения машина наехала на Haval, а последняя на Volkswagen Sharan», — говорится в сообщении.