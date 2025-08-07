Как сочинская чача убила семью из Хабаровского края

«Макс ездил по морям почти каждый год, и у него была традиция пробовать местные напитки. В этот раз поехал со всей семьёй. Они взяли чачу, выпили буквально по две рюмки. Не напивались, просто на пробу — оба приличные люди и алкоголизмом не страдают. Но даже этого хватило, видимо. Даше почти сразу стало плохо, она слегла», — рассказал hab.aif.ru друг погибшего.

После того как состояние супруги резко ухудшилось, Максим отвёз её в больницу, а сам остался с детьми. Однако спустя короткое время и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Главе семейства поставили капельницу, после чего отпустили в отель. Уже в номере он узнал, что его жена мертва, а вскоре сам перестал видеть и впал в кому.