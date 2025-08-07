Как сочинская чача убила семью из Хабаровского края

В Сочи от отравления суррогатным алкоголем погибла семья Сметаниных из Комсомольска-на-Амуре. Муж и жена — Максим и Дарья — отдыхали в Адлере с двумя дочерьми. В последний день поездки пара приобрела на рынке бутылку чачи, произведённой в кустарных условиях, и вскоре после её употребления скончалась. Гибель дальневосточной семьи стала частью крупного инцидента — от отравления метанолом, по данным на начало августа, погибли не менее пяти человек, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Умер вслед за женой.
Максим и Дарья Сметанины приехали в Сочи в июле вместе с дочерьми, старшей из которых было 13 лет, а младшей — всего 4 года. Поездка к морю была организована заранее: отец хотел показать детям Чёрное море. Всё шло по плану до момента возвращения домой — в день отъезда пара зашла на рынок в Адлере и купила бутылку местной чачи.
«Макс ездил по морям почти каждый год, и у него была традиция пробовать местные напитки. В этот раз поехал со всей семьёй. Они взяли чачу, выпили буквально по две рюмки. Не напивались, просто на пробу — оба приличные люди и алкоголизмом не страдают. Но даже этого хватило, видимо. Даше почти сразу стало плохо, она слегла», — рассказал hab.aif.ru друг погибшего.
После того как состояние супруги резко ухудшилось, Максим отвёз её в больницу, а сам остался с детьми. Однако спустя короткое время и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Главе семейства поставили капельницу, после чего отпустили в отель. Уже в номере он узнал, что его жена мертва, а вскоре сам перестал видеть и впал в кому.
Мужчину транспортировали в Воронежскую больницу, где спустя девять суток, несмотря на все старания врачей, он скончался. У потерпевшего поочерёдно отказали несколько жизненно важных органов, в том числе почки и лёгкие, и медики оказались бессильны что-либо предпринять.
«Дети просто остались сиротами. Что они чувствуют, даже представить не могу, не то что сказать», — отметил собеседник hab.aif.ru.
После трагедии, добавил он, за осиротевшими девочками выехала бабушка. На днях они должны вернуться в Хабаровский край, где будет решаться вопрос о их дальнейшей опеке.
Производителя ищут.
По данным МВД, супруги купили чачу на территории крупного городского рынка «Казачий». О том, что продукт был контрафактным, пара даже не подозревала — аклоголь продавался открыто и в свободном доступе на федеральной территории «Сириус». Две продавщицы — обе местные жительницы — уже задержаны и находятся на допросе.
«Они подозреваются в продаже алкоголя домашнего приготовления, вызвавшего массовое отравление. Следствием установлено, что после употребления их продукции в больницу доставлены несколько человек, трое скончались», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Одна из женщин ранее уже была судима за аналогичное преступление.
«При поддержке Росгвардии полицейские провели рейды на территории рынка “Казачий”. Изъята алкогольная продукция, отправлена на экспертизу. Сейчас следствие выясняет, кто именно производил опасный напиток и какие лица были вовлечены в цепочку сбыта», — добавила Волк.
Параллельно ведётся информационная кампания на рынках: сотрудники МВД объясняют гражданам, почему не стоит приобретать алкоголь у частных лиц. По предварительным данным, количество пострадавших от суррогата может возрасти, поскольку туристы продолжают возвращаться из отпуска с симптомами отравления.
Рынок закрыли не сразу?
После трагедии и общественного резонанса с официальным сообщением выступила администрация города-курорта. Там подчеркнули, что борьба с нелегальной торговлей алкоголем в регионе ведётся системно.
«Во всех районах города регулярно проводятся мониторинговые мероприятия по пресечению незаконной торговли алкоголем. С начала 2025 года зафиксирован и пресечён 361 факт реализации контрафактной продукции, изъято почти 44 тысячи литров», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
По словам городских властей, работа в этом направлении ведётся совместно с полицией. Кроме рейдов, также проводится разъяснительная кампания среди местных жителей и туристов о вреде потребления суррогатного алкоголя.
При этом, по информации издания «Подъём», рынок продолжал работать ещё неделю даже после серии отравлений. Соответствуют ли эти данные действительности, пока не известно — официального подтверждения нет.
Люди слепнут и задыхаются.
Во всех подтверждённых случаях отравления в Сочи, в том числе семьи Сметаниных, в крови пострадавших был выявлен метанол — высокотоксичное вещество, не предназначенное для внутреннего употребления.
«Метиловый спирт после употребления быстро попадает в кровь, где распадается до формальдегида — смертельно опасного яда. Он разрушает нервную систему, почки, зрительный нерв, приводит к отёкам мозга и лёгких», — объяснил ранее врач-токсиколог Виталий Кооль.
В характерные симптомы отравления входят резкая головная боль, рвота, нарушение координации, тяжёлые зрительные расстройства, затруднённое дыхание и потеря сознания. Смерть может наступить в течение 24−72 часов.
«Люди буквально слепнут. Метанол поражает зрительный нерв, в отличие от этиленгликоля, который в первую очередь бьёт по почкам», — пояснил Кооль.
Смертельной может оказаться доза от 60 до 200 мл. Первая помощь возможна только при условии немедленного обращения к врачам. Самостоятельная промывка желудка, как правило, уже неэффективна.
«Если есть уверенность, что спирт этиловый и качественный, допускается его употребление как экстренная мера. Этиловый спирт конкурирует с метанолом за один и тот же фермент в печени и может частично блокировать образование формальдегида», — сообщил врач.
Полное восстановление после отравления может занять несколько недель. Чаще всего после метанола остаются проблемы со зрением и почечной функцией. В самых тяжёлых случаях возможен летальный исход.