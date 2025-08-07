В Башкирии хотят ужесточить правила работы детских лагерей

Депутаты Госсобрания Башкирии разработали новый законопроект, который ужесточит требования к организации детского отдыха. Инициатива направлена на повышение качества работы оздоровительных учреждений для детей.
Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, основные изменения коснутся воспитательного процесса. Согласно проекту, все детские лагеря и оздоровительные центры должны будут разрабатывать специальные воспитательные программы, ежедневно проводить мероприятия с детьми, организовывать дни посещения для родителей, создать и поддерживать официальные сайты.
Особое внимание в новых требованиях уделяется патриотическому воспитанию, развитию личности, формированию уважения к труду, закону и окружающей среде.
Законопроект планируют рассмотреть в ходе осенней сессии парламента.
