Главу союза художников Татарстана лишили прав после наезда на трех детей

ДТП произошло вечером 5 августа на ул. Боевая. В результате происшествия пострадали трое детей, а водитель скрылся. 12-летние девочка и мальчик были госпитализированы, а 14-летнюю девочку отпустили из медучреждения. В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали, что задержанный находился за рулем в состоянии опьянения.