Врач в Башкирии спас ребенка, достав таблетку из носа

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии спасли ребенка с таблеткой в носу. Как рассказали в местной больнице, к врачам обратилась встревоженная мама с жалобой на то, что у ее дочки полностью заложило нос. Как выяснилось, проблема возникла после того, как девочка играла с бабушкиными таблетками «Панкреатин».