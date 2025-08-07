Врач в Башкирии спас ребенка, достав таблетку из носа

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии спасли ребенка с таблеткой в носу. Как рассказали в местной больнице, к врачам обратилась встревоженная мама с жалобой на то, что у ее дочки полностью заложило нос. Как выяснилось, проблема возникла после того, как девочка играла с бабушкиными таблетками «Панкреатин».
Медики предположили, что ребенок мог случайно вдохнуть лекарство или засунуть его в нос во время игры. При осмотре врач действительно обнаружил в носовом проходе таблетку и аккуратно ее извлек.
Главный врач Раевской центральной районной больницы Венер Изикаев подчеркнул, если у родителей есть подозрение, что в нос малыша попало инородное тело, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, а не пытаться решить проблему самостоятельно.
