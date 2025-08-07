Ричмонд
Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал жителя Кубани за призывы к терроризму

Житель Краснодарского края получил в Ростове штраф за экстремизм в Интернете.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о публичных призывах к терроризму и действиях против безопасности России. Наказание утвердили для 32-летнего жителя Кубани, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Следствие установило, что в октябре 2022 года мужчина опубликовал в мессенджере призывы к нападению на руководство страны, а в марте 2023 года требовал уничтожить военную авиацию на базах в Краснодарском крае.

Подсудимый получил штраф в 500 тысяч рублей. Также ему на 2,5 года запретили заниматься администрированием сайтов и страниц в Интернете. Приговор вынесли по части 2 статьи 205.2 УК РФ и в рамках пункта «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ.

