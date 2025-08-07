Очередное избиение медика произошло в больнице Костаная

Как сообщает корреспондент HALYQSTAN, пару часов назад одна из посетительниц больницы, находясь в возбуждённом состоянии, ударила девушку рукой по предплечью, обвиняя врачей в смерти своей матери. Инцидент произошёл на глазах у охранника и полицейского, находившихся на посту — в трёх метрах от стойки регистрации.