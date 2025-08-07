Очередное избиение медика произошло в больнице Костаная

Как сообщает корреспондент HALYQSTAN, пару часов назад одна из посетительниц больницы, находясь в возбуждённом состоянии, ударила девушку рукой по предплечью, обвиняя врачей в смерти своей матери. Инцидент произошёл на глазах у охранника и полицейского, находившихся на посту — в трёх метрах от стойки регистрации.
Аяна рассказала, что за несколько дней до инцидента к ним поступала женщина с жалобами на одышку и учащённое сердцебиение. По настоянию дочери пациентки её осмотрел невропатолог, после чего женщину отправили на амбулаторное лечение.
Спустя 7−10 минут после инцидента в отделение прибыл полицейский патруль, вызванный персоналом. Женщину, напавшую на Аменову, увели для опроса в кабинет на втором этаже. Сейчас полиция занимается сбором объяснений и оформлением документов.
В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали ситуацию:
Женщина в эмоциональном порыве толкнула практикантку-регистратора. Ситуация находится на контроле у полиции. Проводится служебное расследование.
Полиция готовит официальный комментарий. Все участники инцидента доставлены в отделение.