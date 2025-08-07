Депутат ГД РФ Кошелев рассказал о проблеме обманутых дольщиков в Самарской области

Ранее «МК в Самаре» сообщал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела по нарушению прав дольщиков многоквартирного дома на улице Ленинской.
Объект, долгое время остававшийся замороженным, стал символом системной проблемы.
Два раза — в 2004 и 2009 годах — за его достройку брались компании «Патио» и «Самарское бюро инвестирования строительства», но вместо завершения строительства появлялись новые обманутые дольщики.
Как рассказал Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, он неоднократно поднимал этот вопрос в федеральных инстанциях.
По его инициативе в феврале 2023 года Генпрокуратура взяла ситуацию на контроль, а прокурор, пропустивший нарушения, был привлечён к ответственности.
«Это только начало большого уголовного дела. Все виновные будут найдены и строго наказаны», — заявил Кошелев.
Сейчас вопрос остаётся на особом контроле. Цель — не просто наказать виновных, но и завершить строительство, чтобы люди наконец получили своё жильё.
