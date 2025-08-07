Ричмонд
В Бобруйске сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего бесправника

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего бесправника, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

В Бобруйске 16-летний подросток без разрешения взял у своего дедушки ключи от автомобиля Lada, чтобы поездить на ней. Во время движения молодой человек был остановлен нарядом ДПС. В отношении него составлен протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки. Следует отметить, что подобное грубое нарушение у юноши уже не первое.

Госавтоинспекция призывает родителей следить за досугом своих детей и не допускать совершения ими нарушений правил дорожного движения во избежание трагических последствий.