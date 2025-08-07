В Бобруйске сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего бесправника

В Бобруйске 16-летний подросток без разрешения взял у своего дедушки ключи от автомобиля Lada, чтобы поездить на ней. Во время движения молодой человек был остановлен нарядом ДПС. В отношении него составлен протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки. Следует отметить, что подобное грубое нарушение у юноши уже не первое.